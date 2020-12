42 casos de Covid-19 no Lar José Luciano de Castro (Anadia)

Vinte e seis utentes e 16 funcionárias do no Lar José Luciano de Castro – da Santa Casa de Misericórdia de Anadia – testaram positivo à Covid-19, confirmou ao JB, esta sexta-feira, a coordenadora geral da Santa Casa da Misericórdia de Anadia, Susana Senhora.

Ao JB, a responsável avança que os primeiros casos terão sido detetados na quarta-feira, dia 2 de dezembro, depois de a instituição ter decidido fazer testes a nove utentes que eram cuidados por uma funcionária que testara positivo, verificando-se que seis estavam positivos para Covid-19.

Uma situação comunicada de imediato à autoridade de saúde local, que determinou a testagem, no dia seguinte, de todos os utentes do lar mas também aos funcionários da instituição que estiveram de serviço na semana anterior e aos que estavam ao serviço na semana em curso.

Os utente foram divididos por pisos, entre positivos e negativos, por forma a evitar a propagação do vírus.

Neste momento, duas equipas de colaboradoras, num total de 16 funcionárias, estão em casa, acrescenta Susana Senhor, que garante estarem a ser seguidas todas as normas e orientações da Saúde local.

Também Teresa Tovar, diretora técnica da instituição, avançou ao JB que a maioria dos utentes tem sintomas ligeiros, havendo alguns assintomáticos, contudo, tratando-se de utentes com idade avançada, muitos dos quais dependentes, cinco necessitaram de internamento hospitalar, tendo dois deles já regressado ao Lar.

JB conseguiu apurar que já amanhã, dia 12, algumas colaboradoras vão repetir o teste e gradualmente todos os utentes e restantes funcionárias serão testados.

Apesar do elevado número de casos, o Lar José Luciano de Castro está a trabalhar normalmente, porque tem uma terceira equipa de colaboradoras que assegura os serviços. Por outro lado, como a Santa Casa de Anadia é uma instituição de grande dimensão, com diversas valências, tem conseguido dar resposta recorrendo a outras colaboradoras.

Recorde-se que as visitas de familiares já estavam há muito canceladas, fazendo-se as mesmas através de uma janela. Acrescente-se que cada grupo de funcionárias é testado no início de cada turno semanal.