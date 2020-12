Anadia recebe emissão especial de Natal da RFM

A cidade de Anadia vai receber, no próximo domingo, dia 6 de dezembro, entre as 10h e as 13h, o programa da RFM, no âmbito da iniciativa “Sente Portugal no Natal” que está a percorrer várias cidades de Portugal.

A emissão, apresentada por Paulo Fragoso e Ana Colaço e com a duração de três horas, será feita em direto, a partir de um estúdio instalado no camião de Natal da RFM, que irá percorrer as principais artérias da cidade de Anadia, com passagem ainda pela Curia, Espairo, Malaposta e Famalicão. Música, companhia, muito calor humano e entretenimento, é o que a RFM pretende levar no Camião de Natal. Durante o percurso, haverá também uma atuação d’Os Anjos.

Para além do espírito natalício, esta iniciativa da RFM pretende também dar a conhecer alguns dos principais pontos de interesses do concelho de Anadia, nomeadamente ao nível cultural, turístico e enogastronómico.

Para ver e “assistir” ao programa, basta ir à varanda, à janela ou ao portão e viver a alegria do Natal aquando da passagem do camião de Natal da RFM.