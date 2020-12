Biblioteca de Anadia será palco da entrega de prémio escolar

A 25ª edição do “Prémio Escolar Rodrigues Lapa”, promovido pelo Município de Anadia, vai ser realizada em moldes diferentes, tendo em conta os constrangimentos provocados pela pandemia do Covid-19.

Ao contrário do que tem acontecido em anos anteriores, a cerimónia de entrega das distinções, que reúne os alunos premiados, familiares e docentes, não vai ter lugar para evitar uma grande concentração de pessoas.

A sessão para entrega dos prémios vai acontecer, no dia 16 de dezembro, durante a tarde, na Sala Rodrigues Lapa, espaço que reúne todo o espólio do patrono do prémio escolar, na Biblioteca Municipal de Anadia. As distinções serão entregues, em horários diferenciados, às escolas, respeitando todas as medidas de segurança emanadas pela Direção Geral de Saúde e o plano de contingência em vigor naquele espaço municipal.

O Prémio Escolar Professor Doutor Rodrigues Lapa foi criado, em 1996, pela Comissão das Comemorações do Centenário do Nascimento do Professor Doutor Manuel Rodrigues Lapa, com o duplo objetivo de homenagear o filólogo anadiense e de distinguir os alunos das escolas de Anadia com melhor aproveitamento escolar no final do 2º e do 3º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e do ensino profissional.

Até ao ano de 2011/2012, o Prémio era atribuído ao melhor aluno de cada um dos níveis de ensino, havendo, assim, um premiado por nível de ensino e sendo os restantes candidatos ao prémio galardoados com menções honrosas. No entanto, o Município de Anadia entendeu dever compensar a excelência do trabalho e dedicação de mais alunos, assim como reconhecer que as variáveis subjacentes aos processos de ensino e aprendizagem e respetiva avaliação em diferentes contextos, são fatores de relatividade que tornam complexa a tarefa de comparar resultados entre as diferentes escolas participantes.

Nesse sentido passou a distinguir três alunos por escola e por ciclo de ensino a saber: Escola Básica de Vilarinho do Bairro (6 alunos), Escola Básica e Secundária de Anadia (12), Salesianos de Mogofores (6), Colégio Nossa Senhora da Assunção – Famalicão (9) e Escola Profissional de Anadia (3), num total de 36 alunos. O melhor aluno de cada escalão de ensino receberá um prémio pecuniário no valor de 25 euros e um diploma, e os restantes dois Menções Honrosas.