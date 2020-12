Executivo aprova apenas 9 das 83 candidaturas de bolsas ao ensino superior

Executivo deliberou a abertura de novo procedimento com vista à atribuição das 41 bolsas de estudo sobrantes. As candidaturas podem ser feitas até 12 de janeiro.

O Município de Anadia aprovou a atribuição de apenas nove Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, para o presente ano letivo de 2020/2021, no valor de mil euros cada. A deliberação foi tomada na reunião de executivo do passado dia 23 de dezembro.

Ainda que tenham sido submetidas 83 candidaturas para apreciação a este benefício, apenas nove foram concedidas.

Segundo avança a câmara municipal, “após análise, por parte da equipa técnica, apenas nove cumpriam os requisitos de atribuição previstas no artigo 55.º do Regulamento Geral de Ação Social – RGAS”.

Município abre novo procedimento

Atendendo ao facto de não poderem ser atribuídas as cinquenta bolsas de estudo definidas pelo Município, em reunião ordinária realizada, no passado dia 9 de setembro de 2020, o executivo Municipal deliberou a abertura de novo procedimento com vista à atribuição das 41 bolsas de estudo sobrantes.

Assim sendo, os alunos interessados podem, entre 29 de dezembro de 2020 e 12 de janeiro de 2021 (inclusive), apresentar as candidaturas, através do preenchimento de um requerimento, disponível na página do Município na internet, em www.cm-anadia.pt, o qual deve ser dirigido à Presidente da Câmara Municipal. Os documentos podem ser entregues via mail (redesocial.m.anadia@gmail.com) ou presencialmente, através de marcação prévia pelo contacto telefónico 231 510 484/6, no Serviço de Ação Social do Município de Anadia.