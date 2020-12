Município de Águeda distinguido pelas boas práticas na área do desporto

Presença Digital no Desporto e Intervenção Covid-19 no Desporto foram os dois prémios conquistados pela autarquia aguedense.

As boas práticas desenvolvidas pela Câmara Municipal de Águeda, no âmbito da sua programação e atividade desportiva, valeram à Autarquia a atribuição de duas distinções: Presença Digital no Desporto do ano 2020 e Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020.

O concurso, lançado pela plataforma Cidade Social, teve uma abrangência nacional, englobando as cerca de 130 autarquias que integram o programa Municípios Amigos do Desporto, e reconheceu o trabalho realizado pelo Município de Águeda durante este ano de 2020.

“É o reconhecimento público do trabalho que tem sido realizado pelo Município de Águeda na área do desporto, da atividade física e das boas práticas implementadas ao longo deste difícil ano para todos”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda.

No momento em que o também Vereador do Desporto toma conhecimento desta dupla distinção, partilha o reconhecimento nacional pelo que de bom se faz em Águeda, na área da promoção do desporto para todos, com as associações desportivas, os dirigentes e atletas do Município, “pelo seu empenho e dedicação ao desporto. Estes prémios são o reconhecimento do trabalho de todos”.

A Câmara de Águeda, nos Municípios entre 10 e 50 mil habitantes, venceu a categoria de Presença Digital 2020 e foi o segundo mais votado pelas práticas implementadas no âmbito da Covid-19.

Para o primeiro prémio contou a dinâmica implementada pelo Município, que usou as várias redes sociais (Facebook do Município de Águeda, do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda e do Águeda Bike Park), para realizar diversos eventos online na promoção da atividade física. “Mantenha-se ativo em casa com o Centro de Marcha e Corrida de Águeda!” foi uma das atividades desenvolvidas, em que foram publicadas diariamente aulas online para promover o exercício físico da população que se encontrava em isolamento nas suas habitações.

Foram ainda disponibilizados online diversos conteúdos e informações sobre as atividades desportivas ao ar livre nos espaços naturais do concelho, para além de terem sido transmitidos em direto eventos desportivos, como a última etapa do Campeonato Nacional de Motocross ou o Friendship Tour.

A adaptação dos espaços desportivos, em respeito pelas normas das autoridades de saúde, bem como uma gestão ajustada à situação pandémica dos eventos que se realizaram em 2020 foram realçadas no segundo prémio. Para além da sinalização informativa e obrigatória nos complexos desportivos, entre outras medidas, alguns eventos tinham inscrição obrigatória e limitada. Para as atividades presenciais nos equipamentos desportivos, foram criados grupos de participantes mais pequenos e aumentado o número de colaboradores, promovendo, assim, a realização de um maior número de aulas e um acompanhamento mais próximo por parte dos técnicos.

Refira-se que a Câmara de Águeda promove inúmeras iniciativas desportivas, que vão desde a organização, apoio e promoção de eventos, a ações e programas de desenvolvimento educativo e desportivo, tendo conquistado o prémio de melhor “Programação Desportiva Municipal 2019” e distinguido com “Programa de desporto adaptado recomendado 2019”, atribuído pela Cidade Social.