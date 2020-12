Município de Anadia homenageia funcionários

Os funcionários que cumpriram 25 e 35 anos de serviço foram homenageados pelo Município de Anadia, numa cerimónia simples e singela, presidida pela presidente da Câmara Municipal, que decorreu, no passado dia 9 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Município.

Ao todo foram distinguidos 22 funcionários que receberam uma medalha, um alfinete de lapela e ainda um certificado, como forma de reconhecimento pela sua dedicação e trabalho em prol do Município ao longo de todos estes anos.

Face ao ano atípico que se está a viver, derivado da pandemia, a cerimónia de homenagem que, habitualmente se realiza, no Feriado Municipal, teve de ser adiada, tendo o executivo municipal escolhido a data de 9 de dezembro, dia em que, há 16 anos, a vila de Anadia foi elevada à categoria de cidade.

A presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, deixou uma palavra de reconhecimento aos distinguidos, tendo ainda enaltecido a prestação de todos os trabalhadores.

Em nome de todo o executivo, a autarca agradeceu o contributo que estes funcionários têm vindo a dar à Câmara Municipal, ao longo de todos estes anos, bem como o seu espírito de missão.