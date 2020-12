Parque de Alta Vila reabriu ao público depois de obras de 1,2 milhões de euros

As obras do Parque de Alta Vila estão concluídas e as vedações que delimitavam a área foram retiradas. A porta principal foi aberta pelos membros do executivo municipal, num ato simbólico de convite a que a população utilize o parque.

“Esta é uma obra emblemática para os aguedenses e este parque, que tantas recordações traz, pode novamente ser utilizado”, afirmou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda. “O espaço é de e para todos os cidadãos”, declarou, apelando a uma utilização cuidada deste parque urbano.

Tendo em conta as condições climatéricas, não houve um ato formal de abertura do Parque, estando prevista a sua inauguração num momento oportuno. “Mais importante do que a cerimónia inaugural, queríamos que, logo que ficasse pronto, o parque fosse entregue à população. É isso que acontece a partir de agora”, sublinhou Jorge Almeida.

O Parque de Alta Vila foi alvo de uma intervenção e requalificação profundas, depois de o temporal de janeiro de 2013 ter devastado o espaço. O desenvolvimento da obra, adjudicada por 1.160.000 euros, foi orientada por um princípio de respeito por todas as pré-existências, construídas e vegetais, e implementa benefícios significativos ao nível da conservação do solo e da água e da recuperação do conjunto histórico, como a igreja ou o coreto.

A requalificação incluiu, para além de passeios e trilhos pelo parque, locais confortáveis de contemplação, possibilitando a experiência da utilização de um jardim “como no passado” ou a corrida em piso adequado para desporto.

São novidades a criação de um circuito principal contínuo que permite o atravessamento pedonal, ligando a parte baixa à parte alta, e o aumento da biodiversidade através da recuperação de seis pontos de água em todo o Parque e particularmente no Lago.

A zona verde ocupa uma área de cerca de 1,9 hectares, incorporando material existente e acrescentando a instalação de relvados, bem como 251 novas árvores e 478 arbustos.

O mobiliário urbano, assim como o novo sistema de iluminação pública, tem como objetivo primeiro incrementar as condições de fruição, conforto e segurança.

Foram instalados um conjunto de mobiliário urbano – bancos, papeleiras, bebedouros e sinalética – que, ou remetem para a reprodução de peças datadas da época do Jardim original ou constituem propostas de design contemporâneo, mas que se ligam de uma forma estética com aquelas peças “datadas”.

Por questões de sustentabilidade, a água utilizada nos lagos e rega da área verde do Parque de Alta Vila é proveniente de uma captação na Várzea, que percorre grande parte da cidade e utilizada na manutenção dos espaços verdes urbanos e na rede de incêndios.