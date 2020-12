Sorteio de Natal de Anadia vai dar 100 prémios

Ação de promoção do comércio local visa sensibilizar munícipes a preferirem produtos e serviços do concelho, potenciando as vendas e a sustentabilidade económica dos estabelecimentos comerciais, evitando também deslocações para fora do concelho.

O Município de Anadia está a promover, em parceria com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), mais uma edição do Sorteio de Natal do Comércio Local que decorre até ao próximo dia 3 de janeiro de 2021. Este ano serão atribuídos 100 prémios no valor de 100 euros cada.

Por cada 10 euros de compras, será entregue, pelas lojas aderentes, ao comprador, no momento do pagamento, uma senha de participação que o habilitará ao sorteio, num máximo de dez senhas por compra. As senhas, depois de devidamente preenchidas, têm de ser depositadas, na tômbola do sorteio, que se encontra localizada no hall de entrada da Câmara Municipal. O sorteio dos vencedores decorrerá, este ano, no edifício dos Paços do Município, no dia 8 de janeiro, às 14h.

Segundo a autarquia anadiense, esta iniciativa representa um investimento municipal de 10 mil euros e tem como objetivo dinamizar o comércio tradicional do concelho, incentivando a realização de compras natalícias no mesmo.

O Município realça ainda a importância do Sorteio de Natal para o comércio local, face ao atual contexto de pandemia vivido no país que está a provocar um impacto substancial, afetando, de forma bastante acentuada, o comércio. “O incentivo à compra no comércio local, no atual contexto, revela-se fundamental para dinamizar o comércio local e incentivar os cidadãos a comprar localmente, minimizando dessa forma, o impacto negativo causado em tão importante setor da economia”, sublinha a Câmara Municipal de Anadia.

A autarquia considera também que esta ação de promoção do comércio local concorrerá para um aumento da procura de produtos e serviços, potenciando as vendas e a sustentabilidade económica dos estabelecimentos comerciais, garantindo a sua viabilidade e a manutenção dos postos de trabalho. Por outro lado, concorre para promover a diminuição das deslocações da população para fora do concelho, permitindo, dessa forma, economizar custos e diminuir o risco de contágio por aglomeração.