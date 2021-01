Águeda perde em São João de Ver por 1-0

Em mais uma jornada do Campeonato de Portugal, o Recreio de Águeda foi ao reduto do São João de Ver e saiu de lá com uma derrota pela margem mínima.

Num jogo de reencontros, alguns jogadores e equipa técnica, agora na pele de adversários, o Recreio de Águeda perdeu por 1-0 no terreno do São João de Ver, em jogo a contar para a 10.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D. O golo da vitória dos malapeiros foi apontado aos 35 minutos pelo defesa-central Pedro Santos, que já defendeu as cores dos Galos, tal como o atual treinador, Nuno Pedro, que acabou por não começar a presente época.

Esta foi a segunda derrota seguida do Águeda, que entrou na zona de despromoção.

Nesta jornada 10 o único jogo que não se realizou por causa da Covid-19 foi o Beira-Mar – Anadia. Os bairradinos, com três jogos a menos, e face às vitórias do São João de Ver e da Sanjoanense, que derrotou o líder Canelas 2010, os Trevos baixaram para a sexta posição, fora dos cinco primeiros lugares, que dão acesso à subida à Liga 3.