Bombeiros de Vagos exigem “vacinação imediata”

No dia em que Portugal passou a ser o país do mundo com “maior número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus por milhão de habitantes”, e que, a nível local houve, há registo de um significativo aumento da taxa de incidências, os Bombeiros de Vagos derem a conhecer a quantidade de intervenções, executadas pela corporação.

Trata-se de números relativos a 2020, com destaque para os 402 casos Covid-19, que obtiveram o respetivo transporte de emergência pré-hospitalar, enquanto foram apenas feitos 70 testes de despistagem operacional.

Na página oficial da Associação, deixam uma mensagem à população, e recordam que os bombeiros “são seres humanos como você, têm família, e sabem o que provoca esta pandemia”. E pedem mesmo que os operacionais, não sejam colocados “em exaustão, mais do que já estão”. Reconhecendo, por outro lado, que “todos temos direitos, mas todos têm deveres a cumprir”, consideram que se nem todos fizerem a sua parte, se adivinha um futuro “muito complicado”.

Exigem, ainda, a “vacinação imediata” para aqueles (homens e mulheres) que “continuam na linha da frente”.

Eduardo Jaques/Colaborador