Câmara de Vagos aprova empréstimos de 2,4 milhões para obras

O município de Vagos aprovou por unanimidade, na reunião de câmara da passada quinta-feira, três empréstimos de médio e longo prazo, no valor de 2,24 milhões de euros, para obras que estão a decorrer ou vão iniciar-se no concelho.

Silvério Regalado esclareceu que “o Município tem neste momento uma margem de endividamento de quase 6 milhões de euros”, o que permite avançar com empréstimos desta envergadura. Um deles diz respeito à requalificação da Zona Industrial de Vagos. “Apesar de a obra custar perto de um milhão e 200 mil euros, o que trazemos aqui é o processo para fazermos o pedido de empréstimo até 690 mil euros”, frisou o presidente da câmara, justificando de seguida o valor bastante inferior de empréstimo.

“Tivemos uma boa notícia no final do ano, a possibilidade de financiarmos uma série de investimentos em rede de ciclovias e esta obra de requalificação da ZI tem uma parte de financiamento por essa via. Ou seja, parte da obra será financiada por fundos comunitários e a outra parte pode ser financiada através de empréstimo bancário.”

Foi também aprovado um empréstimo de 550 mil euros, para o Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira. “A obra custa cerca de um milão de euros. O que não é financiado pelo MAR 2020, será financiado através deste empréstimo”, explicou o autarca.

Finalmente, foi ainda aprovado um empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de um milhão de euros, e que será aplicado, no âmbito do Eixo para a Competitividade, na aquisição de terrenos para a ligação da Zona Industrial de Vagos à A17.