Clube Desportivo Fullracing cria Secção de Paraciclismo

O Clube Desportivo Fullracing, que faz a gestão da equipa profissional de ciclismo EFAPEL, acaba de criar um departamento de Paraciclismo. Trata-se de um projeto que para já conta com os paraciclistas Telmo Pinão (já representou as cores do Clube de Ciclismo da Bairrada) e Bernardo Vieira, que arrancam com a nova equipa da EFAPEL em 2021.

Este é mais um projeto que reflete o caráter inovador e a preocupação constante de fazer mais e melhor pela equipa profissional de ciclismo EFAPEL. Com esta nova secção, a estrutura vai contribuir de forma direta para a promoção do desporto adaptado, que será alavancado com o apoio dos seus parceiros. Por outro lado, o apoio aos dois atletas e ao desporto adaptado por parte de empresas como a EFAPEL S.A., naming sponsor da equipa profissional, assim como os restantes patrocinadores e parceiros da estrutura e a própria Câmara Municipal de Águeda – município para onde o clube mudou recentemente a sua sede –, só vem revelar a crescente preocupação com a responsabilidade social que já lhes é característica. Carlos Pereira, team manager do Clube Desportivo Fullracing, lembra que o clube foi pioneiro em Portugal ao apoiar o ciclismo adaptado no ano de 2012. “E face à responsabilidade social que a empresa EFAPEL S.A. sempre demonstrou, tendo em conta o nosso papel de entidade que pretende afirmar o Município de Águeda nas suas mais variadas vertentes de mobilidade e inclusão social através do desporto, faz para nós todo o sentido termos uma Secção de Ciclismo Adaptado. Bem-vindo Telmo e Bernardo”. São estas as palavras do responsável maior do clube, que desta forma apresenta o motivo que levou à criação do novo departamento.



“Para a Câmara Municipal de Águeda, a aposta no desporto adaptado é estratégica, em qualquer modalidade, uma vez que promove a igualdade de oportunidades e o acesso de todos, sem exceção, à atividade desportiva, afirmando o nosso posicionamento como um concelho inclusivo. A distinção que recebemos, todos os anos, como Município Amigo do Desporto e a referente ao Programa de Desporto Adaptado Recomendado 2019 são provas do investimento que fazemos nesta área e, por isso mesmo, é com grande satisfação que nos aliamos ao Clube Desportivo Fullracing na criação do departamento de Paraciclismo e damos as boas-vindas aos primeiros atletas”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, desejando que “mais atletas se juntem a este clube e se desafiem a competir nesta modalidade de desporto adaptado”.