Covid-19: Anadia atinge maior patamar de contágio e passa a Risco Extremamente Elevado

O Concelho de Anadia atingiu o patamar mais perigoso em termos de contágio da Covid-19, ao passar a figurar como município de Risco Extremamente Elevado, de acordo com a última atualização do Mapa de Risco Covid-19.

Anadia é o único concelho da Bairrada naquele nível de risco. No patamar abaixo – Risco Muito Elevado – estão os municípios de Águeda, Cantanhede, Mealhada e Oliveira do Bairro.

O Concelho de Vagos é o único que figura no 3.º patamar, como de Risco Elevado.

Medidas abrangem todos os municípios no próximo fim de semana

Dando seguimento à renovação do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, que vai estar em vigor entre as 00h do dia 8 de janeiro e as 23h59 do dia 15 de janeiro, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que regulamenta as medidas a adotar para os diferentes níveis de risco de transmissão.

O decreto mantém, no essencial, as regras atualmente vigentes para os concelhos de risco muito elevado e extremo, que passam a aplicar-se também aos concelhos de risco elevado.

Para estes três níveis, nos dias 9 e 10 de janeiro, determinou-se:

Proibição de circulação na via pública a partir das 13h.

Proibição de circulação entre concelhos.

Veja aqui todas as medidas em vigor no próximo fim de semana.

António Costa admite endurecer as medidas já na próxima semana

Entretanto, o primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais.

António Costa admitiu mesmo que essas medidas mais restritivas contra a Covid-19 poderão já entrar em vigor no próximo dia 12.

O líder do executivo referiu que os números referentes novos contágios verificados na quarta-feira e hoje rondam os dez mil, “o que indicia um agravamento da situação epidemiológica” no país.

Sobre o funcionamento das escolas, António Costa diz que “há um grande consenso entre técnicos e especialistas de que não se justifica afetar o funcionamento do ano letivo”, mas reconhece que as medidas mais restritivas para os fins de semana poderão ser aplicadas igualmente aos dias de semana, passando a haver um maior confinamento.

“Não quero estar a antecipar medidas. A esperança é a ultima coisa a morrer, devemos ter esperança”, disse o líder do executivo, concluíndo que com a vacinação em curso “em que já sabemos que este túnel tem um fim, não podemos estar a desperdiçar o que conquistámos”.