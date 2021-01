Covid-19: Números da Bairrada em linha com a situação do país

A Bairrada continua a registar um aumento de casos postivos e, consequentemente, casos ativos de Covid-19. Só Águeda e Vagos registaram uma quebra nos números das infeções ativas na região.

Os últimos números revelam 22 mortes associadas à doença. Todos os concelhos bairradinos registaram óbitos nos últimos três dias.

O concelho de Águeda, segundo os dados do ACeS do Baixo Vouga desta sexta-feira, tem agora 682 casos ativos (menos 40 em relação a terça-feira). Águeda conta com um total de 2869 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 151), entretanto recuperaram 2157 (mais 186) e há 30 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais 5 nos últimos três dias).

Anadia tem 406 casos ativos (mais 1 em relação a terça-feira). O concelho regista 1695 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 78 desde terça-feira). Anadia passar a ter 28 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais 2 nos últimos três dias) . Recuperaram 1261 doentes (mais 75).

Oliveira do Bairro tem agora 366 casos ativos (mais 82 nos últimos três dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 1290 casos de infeção (mais 118 desde terça-feira). Recuperaram da doença 914 pessoas (mais 34). Há 10 mortes a lamentar desde o início da pandemia (mais duas nos últimos três dias).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 179 (menos 30 em relação a terça-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 939 casos confirmados no concelho (mais 49). Recuperaram da doença 751pessoas (mais 78). Vagos regista 9 mortes desde o início da pandemia (mais uma em relação a terça-feira).

Para a Mealhada , há o registo de 698 casos ativos (mais 175 na última semana), para um total acumulado desde o início da pandemia de 1356 casos de infeção (mais 233). Estão recuperados 636 doentes (Mais 52). A Mealhada tem 22 óbitos a lamentar desde o início da pandemia (mais 6).

Em Cantanhede, há 862 casos ativos (mias 195 na última semana). Já recuperaram da doença 1126 (mais 92) e desde o início da pandemia há o registo de 2025 casos acumulados (mais 293), num concelho onde o total de óbitos chega aos 37 (mais 6 na última semana).