Vinho de Filipa Pato está no top 100 Wine Discoveries

O rótulo de Filipa Pato & William Wouters tem origem numa vinha pré-filoxérica com 130 anos.

“Nossa Missão Tinto 2016” é um dos três vinhos portugueses a figurar no Top 100 Wine Discoveries 2020 da Wine Advocate, de Robert Parker. As descobertas de 2020 do conhecido crítico de vinhos distinguiram ainda o Porto Colheita 1940, da Casa Kopke, e o Proibido Grande Reserva Tinto 2017 (Douro) de Márcio Lopes.

Os três vinhos lusos entraram na categoria Age-Worthy, que distingue rótulos em que vale a pena investir para ter na cave.

A enóloga Filipa Pato reconheceu ao JB que, tanto ela, como o marido William Wouters ficaram “muito felizes pelo reconhecimento de uma publicação independente com enorme peso internacional”. Na sua opinião, “é o fruto de um trabalho coletivo de já quase 20 anos, focado na casta tradicional da Bairrada”.

