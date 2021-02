Câmara Municipal de Cantanhede reforça apoios sociais

O Município de Cantanhede tem potenciado os apoios sociais para diluir impacto da pandemia de Covid-19 no concelho, através de um conjunto de medidas específicas que contemplam o reforço dos auxílios e de ações nas áreas da intervenção social e saúde, direcionados para as famílias vulneráveis. Através da Linha direta de apoio à Ação Social e Saúde (telf: 231 249 043), podem recorrer a estes apoios, pessoas em isolamento profilático ou em situação de carência de económica, seja para terem apoio psicossocial ou para solicitar que lhes sejam levados géneros alimentares e medicamentos ao domicílio.

A presidente da autarquia, Helena Teodósio, considera que “nenhuma autarquia estava preparada para o que tiveram de enfrentar desde que a pandemia eclodiu” e manifesta-se “impressionada com o esforço de superação que os serviços fizeram para resolver as inúmeras situações especialmente difíceis com que se depararam, quer aqueles que têm estado sempre na linha da frente a operacionalizar os apoios, quer os que lhes têm dado suporte de retaguarda”. Helena Teodósio salienta ainda “a importância da inestimável colaboração, designadamente as juntas de freguesia, as IPSS, as escolas, a GNR e os Bombeiros Voluntários, além de outras que colaboram na sinalização de quem precisa de ajuda”.

“Neste momento, a Equipa de Intervenção em Situações de Exceção (EISE) – criada para atuação em situações excecionais, dando resposta aos pedidos que chegam à Câmara Municipal – está a prestar auxílio a mais de 500 famílias” adianta Célia Simões, vereadora com o pelouro da Ação Social, que não esconde o “receio de que esse número venha a aumentar ainda mais”.

A Câmara Municipal de Cantanhede está igualmente a proceder à distribuição regular, ao domicílio, de cabazes de bens de primeira necessidade às famílias de alunos dos jardins de infância e do 1.º CEB em situação de carência económica, campanha que foi acionada para lhes prover refeições que de outro modo não poderiam beneficiar face à impossibilidade de se deslocarem às escolas neste período de confinamento. Quanto aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos de agregados familiares socialmente fragilizados, são as escolas que estão a facultar-lhes diariamente refeições em regime de take-away.

Quanto aos cabazes que a autarquia cantanhedense está a fornecer a 96 crianças dos jardins de infância e do 1.º CEB, são constituídos por carne, peixe, fruta, legumes, arroz e massa, contendo provimentos para 10 dias, sendo distribuídos de duas em duas semanas pelos serviços municipais de educação.

Estas iniciativas fazem parte do pacote de medidas que a autarquia cantanhedense decidiu prolongar até ao final do primeiro semestre do ano para diluir impacto da pandemia de Covid-19, pacote esse que contempla o reforço dos auxílios e das ações nas áreas da intervenção social e saúde, tal como acontece com a educação. A deliberação camarária aprovada para o efeito, por unanimidade, refere que, findo o período estabelecido, será feita uma ponderação sobre a eventual necessidade de prosseguir com todas ou parte de tais ações, em função da evolução que a crise sanitária vier a registar.