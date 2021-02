Covid-19: Vacinação da população do concelho de Águeda já começou

Teve início esta quinta-feira a vacinação da população do Concelho de Águeda contra a Covid-19. O posto de vacinação está montado no Centro de Saúde de Recardães, onde um grupo de duas dezenas de profissionais está a pôr em prática as orientações determinadas pela Direção-Geral de Saúde para o Plano de Vacinação COVID-19.

Nesta primeira fase, estão a ser vacinadas as pessoas com mais de 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração. Nesta fase, serão ainda vacinados todos os maiores de 80 anos.

“Este é um momento importante para o nosso concelho, em especial para a população que irá começar a ser vacinada contra este vírus que transformou a nossa vida. É de realçar o grande trabalho da comunidade científica em prol da Saúde e a importância das vacinas que nos dão mais esperança para o futuro próximo”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda que hoje visitou o posto de vacinação de Recardães, juntamente com Manuel Campos, presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, para agradecer a todos os profissionais o empenho em mais esta fase de luta contra a Covid-19 e para desejar que este processo decorra com tranquilidade.

Os profissionais de saúde e os elementos da GNR agradeceram, conscientes de que a população fica mais descansada sabendo que a vacinação já começou a ser feita no concelho. Aproveitaram o momento para alertar que a vacina não é cura e que é importante que “não se negligenciem os cuidados que devem ser mantidos por todos”, nomeadamente a higienização, o uso de máscara e o distanciamento social.

Processo gradual

Nesta fase, no posto de Recardães, que servirá todo o Concelho de Águeda, estão a ser administradas 150 doses diárias de vacinas, num processo iniciado hoje e que decorrerá gradualmente, de acordo com o plano de vacinação nacional e em função da disponibilidade de vacinas.

As pessoas que estão a ser vacinadas fazem parte de uma lista determinada pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, sendo que todas são contactadas telefonicamente ou por sms para agendamento do toma da vacina.

Refira-se que, segundo o plano de vacinação nacional, numa segunda fase, agendada para abril, serão vacinadas as pessoas com mais de 65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente) e as pessoas entre os 50 e 64 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: Diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Não está ainda definida a data para o início da terceira fase, que respeitará a toda a restante população, pelo que este será um processo gradual e que irá decorrer durante os próximos meses.