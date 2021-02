Município empresta computadores a alunos carenciados

O Município de Anadia está a disponibilizar computadores a jovens com poucos recursos, que frequentam o projeto “Ser+ em Anadia”, para que não fiquem privados do ensino à distância.

Os equipamentos informáticos são cedidos a título de empréstimo aos jovens, pertencentes a agregados familiares carenciados, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica.

Em nota à comunicação social, a Câmara Municipal diz pretender “contribuir para uma redução das assimetrias sociais, proporcionando uma maior igualdade de oportunidades no acesso à educação e no combate às diversas formas de exclusão social e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens e construindo uma escola mais inclusiva.

Além da entrega de material informático, a autarquia anadiense adotou ainda outras medidas para minimizar os impactos da pandemia do Covid-19, estando, neste momento, a assegurar o transporte dos alunos, cujos pais não têm meios próprios para os levar à escola de acolhimento”.

Por outro lado, o Município está também a fazer o fornecimento gratuito de refeições, em regime de take away, a crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º CEB, enquadrados nos escalões A e B, em articulação com as Instituições de Solidariedade Social do concelho.

A autarquia revela ainda que entre 25 de janeiro e 12 de fevereiro, foram fornecidas mais de 600 refeições.

Estas medidas integram o Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico “Anadia Estamos Juntos e Juntos Recuperamos” que representa um investimento global a rondar o meio milhão de euros, refere ainda a autarquia anadiense.