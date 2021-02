Susana Pinho é “Jovem Enóloga do ano” nos Prémios W

A enóloga Susana Pinho, das Caves do Solar de São Domingos (Ferreiros – Moita, Anadia), foi recentemente galardoada com o Prémio Jovem Enóloga do Ano, pela publicação digital W, do crítico de vinhos e enólogo Aníbal Coutinho.

Ao JB, Susana Pinho confessa ter recebido a notícia da nomeação “com muita tranquilidade, uma vez que todas as nomeadas apresentam um percurso fantástico”. Desconhecendo exatamente quais os critérios para a nomeação, admite que “estava tudo em aberto”, até porque já tinha sido nomeada em anos anteriores.

Contudo, ao serem revelados os vencedores e ao saber que tinha sido a escolhida, destaca ter ficado “muito feliz, e sinceramente até achei que era uma distinção que muitas pessoas não se iriam aperceber. Qual não foi o meu espanto quando amigos e profissionais do setor me parabenizaram”.

Prémio dá motivação

Susana Pinho encara a distinção alcançada “com bastante orgulho”, não só do seu trabalho, mas de toda a equipa que a acompanha, pois como explica, “este não é um trabalho solitário, é preciso ter ao lado uma equipa de pessoas qualificadas e de confiança para que as ideias do enólogo se materializem”.

