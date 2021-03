Bombeiros de Cantanhede transportam acamados para vacinação

Idosa de 104 anos foi a primeira transportada pelos bombeiros para esta fase de vacinação no Pavilhão Marialvas.

Começou esta quarta-feira, e com uma idosa de 104 anos, o transporte dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede de pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida para o processo de vacinação contra a Covid-19 no concelho.

A colaboração dos soldados da paz permite o transporte destas pessoas para o Pavilhão Marialvas, onde é feita a inoculação.

“O transporte de utentes acamados ou de mobilidade reduzida que, de outra forma, não teriam forma de se deslocar para Centro de Vacinação instalado no Pavilhão Marialvas vai continuar nas próximas semanas”, diz nota dos Bombeiros, informando que a requisição deste serviço cabe à Câmara Municipal de Cantanhede em articulação com o Centro de Saúde de Cantanhede.