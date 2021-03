AdRA avança com obras de saneamento de mais de três milhões de euros em Águeda

O maior investimento é na freguesia de Valongo do Vouga, e na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba.

Foram publicados, em Diário da República, os avisos dos concursos públicos para a construção das redes de saneamento em várias localidades do concelho de Águeda, num total de investimento de 3.375.000 euros.

“Estas são obras estruturantes que vão melhorar a qualidade de vidas dos cidadãos e que permitem construir um futuro melhor”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que as empreitadas são da responsabilidade da AdRA – Águas da Região de Aveiro.

Um dos concursos públicos refere-se à construção das redes de saneamento da parte alta de Arrancada do Vouga e Sobreiro, na freguesia de Valongo do Vouga, e de Á-dos-Ferreiros e Junqueiro, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, que comporta um investimento de 2.250.000 euros. A empreitada, que tem um prazo de execução de 540 dias, tem por objeto a construção de um sistema de drenagem de águas residuais domésticas de 12,2 quilómetros de rede gravítica, 284 ramais domiciliários, nove estações elevatórias e respetivas condutas.

O outro aviso, que tem um valor base de 760.000 euros, respeita à rede de saneamento de Sernada, na freguesia de Macinhata do Vouga, numa extensão de de 2,5 quilómetros de rede gravítica, que implicará a construção de 91 ramais domiciliários, duas estações elevatórias e respetivas condutas. Esta empreitada tem um prazo de execução de 365 dias.

Foi ainda publicado um terceiro aviso, com um preço base de 365.000 euros e um prazo de execução de 120 dias, referente à construção de um sistema de drenagem de águas residuais domésticas na rua e travessa do Porto das Vacas, em Águeda, numa extensão de 1,3 quilómetros de rede gravítica, 35 ramais domiciliários, uma estação elevatória e respetiva conduta.