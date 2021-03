Águeda recebe o primeiro estágio da época da EFAPEL

Entre hoje e sábado, de 23 a 27 de março, a equipa profissional de ciclismo EFAPEL vai realizar o primeiro estágio da época de 2021, em Águeda, município que acolhe a sede da estrutura.

“Nada faria mais sentido do que a EFAPEL realizar o primeiro estágio da época na cidade que nos acolheu de braços abertos e é uma referência no mundo das bicicletas. Todos os treinos terão o seu início e fim em Águeda, num dos hotéis parceiros da nossa estrutura”, adiantou Carlos Pereira, team manager do Clube Desportivo Fullracing, que faz a gestão da equipa. “A partir de hoje e até sábado vamos percorrer as belas paisagens de Águeda e do Cértima, pretendendo dar a conhecer aos aguedenses os nossos atletas, as novas cores e no fundo esta equipa, que também é de todos eles”, concluiu.

A EFAPEL vai inaugurar a temporada no dia 3 de abril, com a participação no XXII Gran Premio Miguel Induráin, em Navarra, Espanha. Foi a única formação portuguesa convidada pela organização desta importante competição internacional, onde vão participar 19 equipas, sendo nove delas do escalão World Tour.

FOTO: Patrick Pereira