Anadia assinala Dia Mundial da Poesia em formato digital

O município de Anadia vai assinalar o Dia Mundial da Poesia, que se celebra a 21 de março, em formato digital.

Assim, a Rede de Bibliotecas de Anadia vai levar a cabo, entre os dias 21 e 28 de março, a iniciativa “A poesia anda nas ruas de Anadia – online”. Esta ação, segundo a autarquia anadiense, “tem como intuito sensibilizar a comunidade para a importância e beleza deste género literário”.

Comemorações que vão decorrer em formato online, devido ao contexto pandémico que o país atravessa, mas que podem ser acompanhadas nas plataformas digitais do Município (Facebook e Youtube), onde serão transmitidos pequenos vídeos com poemas.

Cada vídeo, com a duração de cerca de dois minutos, contemplará a leitura de um poema por cada biblioteca ou entidade. Os poemas selecionados são da autoria de poetas e poetisas naturais e/ou residentes no concelho, nomeadamente Albino Silva, Maria do Céu Castelo-Branco, Vanda Paz, Armando Pereira, Joana Alferes e Manuel Alves. “Com as oito publicações pretende-se, assim elogiar a poesia e os poetas locais”, refere nota da autarquia.