Anadia volta a reivindicar nó de acesso à A1

O tão desejado nó de acesso à A1, em Anadia, voltou a ser tema de debate na última assembleia municipal, realizada na passada sexta-feira, dia 26 de fevereiro.

Numa sessão que fica para a história, por ser também a primeira com transmissão online, e que se prolongou por mais de sete horas, os deputados João Gaspar, do PSD, Sandra Queiroz, do CDS/PP e Rui Bastos, do PCP, questionaram a edil Teresa Cardoso a propósito do “Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)” do Governo que não contempla este importante eixo viário.

Oposição descontente

Sabendo-se que o PRR tem aplicação nacional, com um período de execução até 2026, com recursos que ascendem a cerca de 14 mil milhões de euros de subvenções, para um conjunto de reformas e investimentos que visam a retoma do crescimento económico do país, tanto a deputada do CDS/PP como do PCP, não deixaram de perguntar se o Município iria participar na consulta pública (disponível até ao dia 1 de março), enquanto que o líder da bancada social-democrata, João Gaspar foi mais longe dizendo mesmo se “Anadia foi estrategicamente colocada de lado” e se o município vizinho de Águeda “passou à frente” de Anadia. Isto porque, para Águeda, aquele documento governamental prevê a realização de três obras (Eixo rodoviário Águeda/Aveiro; conclusão da ligação, a partir do Nó de Recardães do IC2, da EN333 à EN235 em Perrães, para ligação à A1; e ligação do Parque Empresarial do Casarão (PEC) ao IC2).

Obras que, à semelhança do nó de acesso à A1, no concelho de Anadia, há muito são reivindicadas pelos autarcas e populações locais.

Agora, ao serem contempladas naquele documento que estabelece as prioridades de investimento do Governo para os próximos anos, os deputados da oposição sentem que Anadia terá sido, uma vez mais, preterida.

