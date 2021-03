Câmara de Águeda disponibiliza aplicação que estreita ligação com os munícipes

A APP congrega muitos dos serviços disponibilizados pela Câmara, no âmbito da informação ao cidadão, transparência municipal e participação pública.

A Câmara Municipal de Águeda disponibiliza uma aplicação (APP) gratuita para Smartphone, compatível com os sistemas operativos Android, iOS e Huawei, que permite uma maior interação com os munícipes.

“Com esta ferramenta, designada de Águeda Cityfy, todos aqueles que vivem, trabalham e visitam Águeda, passam a ter acesso, de forma instantânea e intuitiva, a informação útil sobre o concelho, notícias, turismo e património, permitindo ao utilizador personalizar a aplicação de acordo com aquilo que mais precisa e sem necessidade de deslocação”, refere a autarquia.

Esta APP congrega muitos dos serviços disponibilizados pela Câmara Municipal, no âmbito da informação ao cidadão, transparência municipal e participação pública, nomeadamente sistemas de informação geográfica, Plataforma de Atendimento (ferramenta dedicada às obras particulares) e o i4C (onde estão relatados dados e indicadores da atividade municipal)

A aplicação dispõe, assim, de um conjunto de categorias que permite à autarquia comunicar e receber “feedback” direto dos munícipes que podem apresentar os seus requerimentos ou propostas e acompanhar a sua análise.

Uma dessas funcionalidades é o Águeda Smart City Platform, onde estão disponibilizados os vários sensores de monitorização espalhados pelo município, sendo possível ao munícipe consultar o valor de vários indicadores, tais como o consumo da iluminação pública, número de pessoas em espera no Gabinete de Apoio ao Munícipe, sensores de poluição, microgeração, entre outros.

Esta APP agrega também agora uma nova categoria, a “Ocorrências”, na qual o cidadão pode reportar situações relativas ao espaço público, como por exemplo árvores caídas, buracos na estrada, cães abandonados, luminárias fundidas e outras situações que considere pertinente. Nesta área, o munícipe consegue enviar para a Câmara Municipal a situação que observa, anexando uma imagem ilustrativa e uma descrição do local.

Como aposta estratégica e continuada no combate à infoexclusão, para que seja possível a todos os cidadãos usufruírem destas ferramentas, o Município disponibiliza o serviço Hotspot Águeda que permite o acesso gratuito à Internet, possuindo uma cobertura significativa do concelho, com mais de 60 pontos de wifi instalados.

De referir ainda que os utilizadores podem enviar as sugestões de melhoria, através do ícone sugestões/ reclamações ou através do endereço eletrónico presidente@cm-agueda.pt.