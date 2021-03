Câmara financia requalificação da Junta e da Unidade de Saúde de Travassô

A obra deverá ser executada no prazo de 12 meses, sendo que a Câmara de Águeda assegura o financiamento de 185 mil euros este ano e os restantes no próximo.

A Câmara Municipal de Águeda vai financiar na totalidade as obras de requalificação do edifício da Junta de Freguesia e Unidade de Saúde de Travassô, num investimento de 334.540,25 euros. O acordo financeiro, que garante a execução desta obra, foi assinado entre a autarquia e a União de Freguesias (UF) de Travassô e Óis da Ribeira, responsável pela intervenção.

De acordo com o plano de trabalhos e cronograma financeiro, a obra deverá ser executada no prazo de 12 meses, sendo que a Câmara de Águeda assegura o financiamento de 185 mil euros este ano e os restantes no próximo.

“Este apoio que concedemos à UF de Travassô e Óis da Ribeira possibilita que as obras arranquem o mais breve possível e é resultado de uma parceria institucional, como as que fazemos com todas as freguesias do concelho, no sentido de dar uma resposta adequada às necessidades e anseios das populações”, frisou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

A par desta verba atribuída à UF, a Câmara Municipal de Águeda comparticipa com 11.500 euros para as despesas relativas às obras de adaptação do edifício da Junta de Freguesia de Óis da Ribeira para instalação de uma unidade de saúde provisória, que irá garantir a prestação de cuidados de saúde à população local enquanto decorrem as obras de requalificação referidas.

Acresce ainda que a Câmara contribui com a cedência dos técnicos municipais para a fiscalização e acompanhamento da obra em curso.