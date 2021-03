Cantanhede: INOVA alerta para cuidados a ter na retoma de atividades

A INOVA – Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede que é responsável pela gestão e exploração dos sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de resíduos urbanos do município de Cantanhede tem vindo a dar alguns conselhos nesta reabertura de espaços comerciais, empresas, indústrias, unidades hoteleiras, escolas e outras instalações que estiveram encerradas.

Assim, a INOVA-EM alerta para alguns cuidados a ter com a limpeza das redes prediais de água, uma vez que o encerramento de edifícios durante um período prolongado, incluindo os habitacionais, pode provocar alterações na qualidade da água que fica estagnada no interior das redes prediais.

De acordo com informações da INOVA “a água fica em contacto com os materiais das redes (tubagem, hidropressores, reservatórios, soldaduras e acessórios) e, ao longo do tempo, a quantidade de desinfetante residual vai diminuindo”. Por isso é recomendado medidas de limpeza e higienização das redes prediais, as quais são da responsabilidade dos clientes e proprietários das instalações:

– deve ser renovada a água nas tubagens, através da realização de descargas em todos os dispositivos de água quente e de água fria (torneiras, chuveiros, válvulas de descarga de extremidade), durante dois a cinco minutos, de forma sequencial (dependendo da dimensão da rede);

– eventuais reservatórios devem ser esvaziados, limpos e desinfetados;

– caso não seja possível o esvaziamento, no caso dos reservatórios e/ou termoacumuladores de água quente, deverá manter-se a temperatura no equipamento a 70°C, durante uma a duas horas antes da sua colocação ao serviço, de modo a garantir uma temperatura mínima de 50ºC em qualquer ponto da rede de água quente (em utilização normal, deve ser limitado o uso de máquinas à temperatura máxima de 55°C, para evitar incrustação e formação de partículas calcárias);

– devem ser limpas e desinfetadas as torneiras e cabeças de chuveiro, interior e exteriormente, bem como eventuais filtros e todos os dispositivos e acessórios da rede predial.

Ainda de acordo com a INOVA, em grandes edifícios ou edifícios de maior criticidade, deverá avaliar-se a eficácia das medidas implementadas através da análise de alguns parâmetros indicadores, como o pH e o desinfetante residual, que não deverão sofrer alterações assinaláveis ao longo da rede predial.