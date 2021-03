Encontrado cadáver de mulher no Rio Boco

O cadáver de uma mulher foi ontem, quinta-feira, encontrado numa margem do Rio Boco, concelho de Vagos. O alerta foi dado ao início da tarde para a Polícia Marítima, pela guarnição de uma draga que se encontrava a operar nas proximidades. O cadáver foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Vagos para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro assumiu as investigações para procurar esclarecer as circunstâncias da morte desta mulher, que tudo indica, será uma septuagenária do Fontão, freguesia de Soza, que se encontrava desaparecida desde fevereiro.

A PJ afirmou ao JB que, numa primeira avaliação, “não haverá indícios de crime” ou de “intervenção de terceiros”, remetendo porém informações mais concretas após as perícias médico-legais.

No dia 20 de fevereiro, uma mulher de 73 anos, moradora no Fontão, foi dada como desaparecida, não tendo sido encontrada, após alguns dias de buscas por parte dos Bombeiros Voluntários de Vagos.

Segundo apurámos, a mulher era conhecida por fazer grandes caminhadas pelo concelho e arredores.