Lançado concurso para a construção da Ecopista do Vouga

O concurso público para a construção da Ecopista do Vouga, que ligará os lugares de Foz (no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga) e Sernada do Vouga (no Concelho de Águeda) acaba de ser lançado pela Câmara Municipal de Águeda, com o preço base de 158.866,83 euros.

“Esta empreitada tem uma grande relevância em termos turísticos, ambientais, históricos e económicos e valoriza Águeda e a região”, sublinhou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que este projeto assegura a ligação do Complexo Ferroviário de Sernada da Ecopista do Vouga até à Ecopista do Dão.

De facto, este troço que agora vai ser construído vai aproveitar algum do traçado existente da antiga linha férrea de ligação entre Sernada do Vouga e Viseu que se encontra em terra batida e brita. O projeto tem início em Sever de Vouga onde já se encontra construída a pista ciclável e termina em Sernada do Vouga.

A empreitada tem a extensão de 4.628 metros, dos quais 900 metros se situam em Albergaria-a-Velha, que, quando concluída, ligará Sernada do Vouga a Santa Comba Dão, ligando os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul, Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, através de um traçado ciclável e pedestre, criando uma rede de ecopistas de âmbito regional.

Permitirá, ainda, ligar os concelhos de Albergaria-a-Velha de Águeda ao troço da Ecopista do Vouga já executado no concelho de Sever do Vouga, dando aos ciclistas que fazem este percurso boas condições cicláveis.

Esta empreitada, que tem um prazo de execução de 120 dias, será cofinanciada pelo Turismo de Portugal, I.P., através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, a uma taxa de 70% sobre o custo elegível aprovado na candidatura, que é de 151.368,33 euros.

Esta candidatura está integrada no “Projeto de infraestruturação, monitorização e gestão integrada dos traçados estruturantes da Grande Rota da Ria de Aveiro – Ecopista do Vouga”, para o qual foi celebrado um Protocolo de Cooperação envolvendo a Turismo Centro de Portugal, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e os Municípios de Águeda, Aveiro, Murtosa e Ovar.

Refira-se que, no mês passado, foi celebrado um protocolo de cooperação entre os Municípios de Águeda e de Albergaria-a-Velha, tendo em vista a construção deste troço da Ecopista do Vouga, cujo concurso público acaba de ser lançado.

Esta pista irá servir como ligação ciclável e pedestre complementar entre os dois concelhos e o de Sever do Vouga, incentivando a utilização dos meios suaves de mobilidade e contribuindo, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento turístico e económico da região.

Segundo os termos desse acordo, ao Município de Albergaria-a-Velha caberá as despesas inerentes à execução dos trabalhos não cofinanciados na extensão de 900 metros lineares da ecopista situados na área daquele concelho.