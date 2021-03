Miradouro do Ecoparque de Sangalhos quase pronto

A instalação do miradouro panorâmico no Ecoparque de Sangalhos, junto ao Complexo Desportivo, encontra-se praticamente concluída. Esta foi uma das propostas vencedoras do Orçamento Participativo Jovem 2019, promovido pelo Município de Anadia, que está em fase de concretização e que representa um investimento de cerca de 50 mil euros.

O Ecoparque de Sangalhos situa-se num planalto com vista panorâmica para a planície, onde se localizam várias povoações do concelho de Anadia, tendo como pano de fundo as serras do Bussaco e do Caramulo.

Em nota, a autarquia anadiense avança que “o objetivo desta intervenção é o de construir uma plataforma com miradouro que permita usufruir da maravilhosa paisagem que se pode observar no local, constituindo-se assim como mais um atrativo para a freguesia de Sangalhos e para o concelho de Anadia”.