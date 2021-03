Modernização e história da Linha do Vouga entram no carril dos investimentos

Investimentos para a modernização e para a componente histórica da via estão a avançar. O presidente da CP esteve na região e falou com o JB.

A reabilitação da Linha do Vouga vai custar mais de 100 milhões de euros, num investimento previsto até 2030. Sendo que a maior parte deste investimento diz respeito à requalificação do troço Espinho – Oliveira de Azeméis (75 milhões), suportado pelo Programa Nacional de Investimentos (PNI2030), há várias outras empreitadas anunciadas já pela Infraestruturas de Portugal (IP) para toda a região.

Entre aquelas está o reforço das condições de circulação e segurança na Linha do Vouga, num investimento global superior a 30 milhões de euros, com conclusão estimada até 2025. Paralelamente, há investimentos feitos – e a fazer – na componente histórica/turística deste troço.

O Jornal da Bairrada acompanhou uma visita de trabalho do presidente da CP, Nuno Freitas, que afirmou que “Águeda está a ser inteligente ao acarinhar a Linha do Vouga”. O presidente da Câmara quer tornar Águeda no “grande centro da via estreita de Portugal”, objetivo que diz ver agora reforçado pela sensibilidade do atual conselho de administração da CP.

