Município de Anadia apoia criação de segunda EIP nos bombeiros

A câmara municipal de Anadia está disponível para apoiar a criação de uma segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) nos Bombeiros Voluntários de Anadia, “mediante a confirmação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil da efetiva aprovação de uma nova Equipa e a assunção, em partes iguais, de responsabilidades idênticas às consagradas no protocolo celebrado, em janeiro de 2012, que deu origem à criação da atual EIP”, refere o município em nota de imprensa.

A deliberação foi tomada, na última reunião de executivo, no passado dia 3 de março.

Com esta segunda Equipa de Intervenção, o Corpo de Bombeiros de Anadia verá assim a sua operacionalidade reforçada, conferindo assim uma muito maior capacidade de resposta.

Como destaca a autarquia, “o concelho é atravessado por importantes vias rodoviárias e ferroviárias, designadamente a Auto-Estrada do Norte (A1), o Itinerário Complementar nº2 (IC2/EN1), a Linha do Norte e a Rede de Muito Alta Tensão da REN (400kv). Conta ainda com um parque industrial em crescimento. Em termos de mancha florestal, atualmente Anadia tem perto de 60 por cento dos seus 216 kms2 ocupados com floresta (125kms2), o que o torna num território de maior risco de incêndios, quer rurais quer estruturais, devido à dificuldade de gestão e domínio de certas atividades ou mesmo acidentes”.

Na nota à comunicação social, a câmara municipal acrescenta que a corporação anadiense “tem vindo a sentir algumas dificuldades, nomeadamente a diminuição de captação de novos elementos, apesar do investimento constante em ações de recrutamento, bem como a diminuição de elementos no Quadro Ativo derivado a um conjunto de fatores”.