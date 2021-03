Nova hasta pública para alienar lotes da “Quinta do Rangel” em Ancas

O Município de Anadia vai alienar, em hasta pública, 17 lotes com projeto aprovado, destinados à construção de habitação unifamiliar, localizados na Quinta do Rangel, na localidade de Ancas (União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas). A deliberação foi tomada, por unanimidade, na última reunião de executivo, no passado dia 17 de março.

As áreas dos lotes variam entre os 257 e os 399 m2. Os valores base de licitação andam entre os 8 mil e os 12 mil euros, sendo que os lances não podem ser inferiores a 250 euros.

A implantação e construção das moradias unifamiliares terão de cumprir os respetivos projetos de arquitetura e de especialidades aprovados, podendo ser admitidas alterações ao projeto, durante a execução da obra.

Para mais esclarecimentos sobre este procedimento, os interessados poderão contactar a Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Anadia, durante o horário normal de expediente, das 9h às 12h e das 14h às 16h.