Plantação de oliveiras nas freguesias do concelho de Anadia celebra “esperança”

Na última semana, foram plantadas 15 oliveiras nas freguesias do concelho de Anadia, nomeadamente nos lugares de Anadia e Mogofores (UF Arcos e Mogofores), Aguim, Curia e Óis do Bairro (UF Tamengos, Aguim e Óis do Bairro), Chipar de Cima (Vilarinho do Bairro), Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas (UF Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas), Boialvo (Avelãs de Cima), Avelãs de Caminho, Moita, Vila Nova de Monsarros, Espairo (São Lourenço do Bairro) e Sangalhos.

Numa iniciativa inédita promovida pela Câmara Municipal de Anadia, este gesto pretendeu associar às comemorações dos dias das florestas, da poesia e da água, a plantação de uma oliveira, “em todas as freguesias do concelho, visando assim transmitir força aos munícipes e renovar a esperança em dias melhores”, frisa a autarquia anadiense em nota à comunicação social.

Uma ação, que contou com a presença dos presidentes das juntas de freguesia, tendo ainda em cada árvore sido colocado um cartaz, contendo poemas da autoria de alguns anadienses, nomeadamente Joana Alferes, Vanda Paz, Belarmina da Silva Martins e Maria do Céu Castelo-Branco.

A edil anadiense, Teresa Cardoso, realça o simbolismo desta iniciativa, considerando que “é cada vez mais importante valorizar a vida e relembrar que esta fase difícil, fortemente marcada pela pandemia de Covid-19, há de passar, deixando lições que nos serão muito úteis no futuro”, acrescentando ainda que é fundamental “aproveitar as boas energias que a primavera nos transmite”.