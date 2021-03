Testagem à Covid-19 para as escolas já começou em Vagos

Cerca de duas centenas e meia de elementos da comunidade escolar do concelho de Vagos foram testadas na manhã de ontem, dia 19 de março, no centro de testagem instalado no Pavilhão Municipal de Vagos.

De acordo com a Câmara Municipal de Vagos, nesta que é a primeira de quatro fases do processo de desconfinamento e que permitiu o regresso das atividades letivas, na passada segunda-feira, dia 15 de março, foi iniciado no Município de Vagos o processo de testagem à Covid-19, para professores e auxiliares do pré-escolar, primeiro ciclo e escola de acolhimento.

Recorde-se que este processo de testagem surge na sequência de diretivas governamentais para a reabertura das atividades letivas e, no Município de Vagos, foi operacionalizado pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, com o apoio da Câmara Municipal.

“Pretende-se com esta ação garantir a segurança e a confiança da comunidade escolar e da população em geral relativamente à reabertura das escolas do concelho”, avança ainda a autarquia vaguense em nota de imprensa.