Artur Salvador é o cabeça de lista escolhido pelo PSD Anadia para concorrer à Junta de Freguesia de Sangalhos.



O candidato é um conhecido militante do PSD de Anadia, no âmbito do qual já exerceu funções dirigentes e foi também membro da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD, de 2013 a 2017.

