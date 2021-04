Biblioteca Municipal de Anadia dedica mês de abril ao livro e à leitura

A Biblioteca Municipal de Anadia está a dedicar este mês de abril, ao livro e à leitura.

“Em abril, leituras mil”, serve de mote a esta iniciativa da Biblioteca Municipal que vai assinalar, durante este período, duas efemérides, o Dia Internacional do Livro Infantil, que se celebra hoje, dia 2, e o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, comemorado a 23. Neste sentido, estão previstas algumas ações para promover o gosto pela leitura.

Assim, hoje, sexta-feira, dia 2 de abril, é publicado um vídeo nas páginas das redes sociais do Município (Facebook e Youtube), onde será narrada, pela autora Ana Maria Soares, a “Lenda do nome Anadia”, publicação infanto-juvenil do Município de Anadia.

Por outro lado, durante todo o mês de abril, todos os utilizadores da Biblioteca Municipal que procedam ao empréstimo domiciliário de livros, serão convidados a entrar num jogo e a ganhar diversos prémios. “Quantos mais vezes requisitar, mais hipóteses tem de ganhar”, refere nota da autarquia.