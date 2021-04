CDU Anadia volta a apostar em Joaquim Mota para a JF de Sangalhos

Já é conhecido o cabeça de lista da CDU Anadia à Junta de Freguesia de Sangalhos. A aposta recai novamente em Joaquim Mota.

O técnico comercial tem 50 anos e foi eleito da CDU, em Sangalhos, no presente mandato, assim como já integrou um executivo entre 2005/2009, como tesoureiro.

Segundo a Concelhia do PCP Anadia, o trabalho de Joaquim Mota “é bem conhecido na freguesia onde se destacou em todas as batalhas já no passado, a favor da sua população”, fosse na luta pela defesa do serviço de atendimento permanente do centro de saúde de Sangalhos, fosse na defesa do serviço de urgência do hospital de Anadia.

