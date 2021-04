d’Orfeu já tem estatuto de Entidade de Interesse Histórico e Cultural Local

A Câmara Municipal de Águeda atribuiu, na última reunião de câmara e em sequência de um processo de consulta pública favorável, o Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e Cultural Local à d’Orfeu – Associação Cultural, que celebrou recentemente 25 anos de atividade.

A d’Orfeu é uma associação cultural que, nos seus 25 anos, tem sido uma interveniente direta no dinamismo cultural e artístico do concelho de Águeda, sendo detentora de um rico património material e imaterial, critérios que são o fundamento para a atribuição deste estatuto.

Este estatuto, que confere à d’Orfeu o acesso a programas municipais ou nacionais de apoio e beneficiar de algumas medidas de proteção legal, será válido pelo período mínimo de quatro anos, automaticamente renovável.

A intensa intervenção cultural da d’Orfeu, nos domínios da formação, criação e programação tem sido alvo de diversas distinções, entre as quais a atribuição, pelo Ministério da Cultura (1998), do Estatuto de Interesse Cultural ou ainda a Declaração de Utilidade Pública, reconhecida pela Presidência do Conselho de Ministros (2001).

Em 2013, recebeu a Medalha de Mérito Cultural, uma distinção do Estado Português e a maior condecoração oficial da história da associação, que se junta a diversas distinções relativas aos festivais que promove.