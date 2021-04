EFAPEL entrega 150 kg em bens ao Banco Alimentar Contra a Fome

São 300 os bens alimentares que a Equipa Profissional de Ciclismo EFAPEL acaba de entregar na Delegação de Aveiro do Banco Alimentar Contra a Fome, em resultado do Passeio Virtual Solidário EFAPEL 2021. Os bens foram doados pelo Intermarché de Ovar, patrocinador da EFAPEL que se associa sempre à estrutura neste tipo de ações e também foram entregues alguns litros de água, que a equipa disponibilizou através do parceiro Vimeiro. No total foram entregues 150 kg em produtos.

O evento criado pelo Clube Desportivo Fullracing, que faz a gestão da EFAPEL, teve o objetivo de apoiar os mais carenciados com bens alimentares, para minimizar as dificuldades que se têm agravado face à pandemia. Motivo que levou à seleção do Banco Alimentar Contra a Fome como entidade beneficiária, neste caso a Delegação de Aveiro por ser a mais próxima da sede do clube, em Águeda. Cada inscrição no Passeio Solidário, que decorreu entre fevereiro e março, representou um bem alimentar, sendo contabilizadas 300 pessoas.

Lúcio Carlos, presidente da Direção da Delegação de Aveiro do Banco Alimentar Contra a Fome, referiu que a instituição “está muito grata à EFAPEL por esta sua manifestação de solidariedade para com as pessoas mais carenciadas. São efetivamente ações como esta que vão permitindo ao Banco Alimentar fazer face às dificuldades que no dia-a-dia se apresentam, para levar comida às famílias, que fruto da conjuntura que atravessamos nos vão dando conta das suas necessidades”.

“Gostamos de estar sempre associados a causas sociais. Já faz parte do nosso ADN e este ano não é indiferente. Por isso seria importante dar um contributo aos mais carenciados com bens alimentares, que embora não seja muito significativo, foi o possível, na sequência da realização do nosso Passeio Virtual Solidário”, explicou Rúben Pereira, diretor desportivo da EFAPEL.