Eleições na Rota da Bairrada adiadas por falta de listas

Até novo ato eleitoral, Jorge Sampaio mantém-se na liderança. No imediato, será discutido o futuro estratégico da associação.

As eleições para os novos corpos diretivos da Associação Rota da Bairrada (ARB), agendadas para ontem, dia 7 de abril, no Cineteatro de Anadia, ficaram marcadas pela falta de listas concorrentes, o que obrigou ao adiamento do ato eleitoral.

Ao Jornal da Bairrada, o presidente da Assembleia-geral, o autarca de Vagos Silvério Regalado, frisou que esta situação, inédita, ficou a dever-se à pandemia, o que impossibilitou a constituição de listas. “Em sede de Assembleia-Geral, houve uma discussão muito proveitosa e em breve iremos apresentar soluções para a Rota da Bairrada.”

Silvério Regalado acredita que esta contrariedade não vai causar qualquer transtorno no normal funcionamento da ARB, até porque prevê agendar, em breve, uma nova assembleia para marcar as eleições.

Numa reunião magna que contou com a presença de diversos produtores de vinhos da região, mas também responsáveis hoteleiros e representantes dos oito municípios que integram a Rota da Bairrada, foi entendimento geral que, no imediato, se vai “fazer uma discussão estratégica sobre o futuro da Rota da Bairrada”.

O mandato da atual direção, liderada por Jorge Sampaio (vice-presidente da Câmara Municipal de Anadia) terminou em dezembro de 2020, mas atendendo à pandemia, que inviabilizou a realização das eleições antes de abril, a Rota da Bairrada vai continuar a contar com os órgãos atuais.

Jorge Sampaio, presidente da ARB – que conta já 15 anos de existência -, avançou ao JB que agora, a equipa que lidera vai “fazer uma reflexão e traçar o futuro estratégico da Rota da Bairrada para próximos anos”, um trabalho que vai integrar a vontade dos municípios, dos produtores e dos hoteleiros, naquilo que é a estratégia de promoção deste território e dos produtos da região.