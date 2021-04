Febres recebe Núcleo Museológico do Ourives Ambulante

Febres vai ter um Núcleo Museológico do Ourives Ambulante, que vai ser criado no edifício contíguo à sede da Junta de Freguesia. Para esse efeito, o executivo camarário atribuiu à autarquia um subsídio de 284.605 euros para reabilitação do imóvel.

O respetivo auto de consignação foi assinado no âmbito de uma visita ao local da presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, e do presidente da Junta de Freguesia, Carlos Alves, marcando assim o início do prazo de 240 dias para a execução da obra.

Perpetuar história dos ourives

O objetivo é perpetuar a história dos ourives ambulantes, mas também dos relojoeiros e conserteiros de joalheira e relojoaria da região da Gândara, prestando a devida homenagem às sucessivas gerações que se têm dedicado a essas atividades.

