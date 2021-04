Feiras e mercados do concelho de Anadia já podem vender produtos não alimentares

Município de Anadia apela à colaboração de todos os munícipes para que cumpram escrupulosamente as regras e que respeitem as normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

A venda de produtos não alimentares nos Mercados de Anadia, Sangalhos e Vilarinho do Bairro já é possível, a partir deste fim-de-semana, dias 10 e 11 de abril. A Câmara Municipal de Anadia autoriza que para além dos produtos alimentares, já seja possível também aos feirantes e outros vendedores reiniciarem as suas atividades que se encontravam suspensas, devido ao confinamento.

Para além destes mercados, também as feiras nos lugares da Moita e Fogueira têm autorização para funcionar.

Contudo, tanto vendedores, como público em geral, terão de continuar a observar as regras de segurança, no âmbito da prevenção à Covid-19, nomeadamente o uso obrigatório de máscara, a higienização das mãos à entrada do recinto e o distanciamento físico, alerta a Câmara Municipal que apela ainda à colaboração de todos os munícipes para que cumpram escrupulosamente as regras e que respeitem as normas emanadas pela DGS.