JB promove debate em Anadia sobre impacto da Covid-19 no desporto de formação

O Jornal da Bairrada promove, no próximo dia 30 de abril, em parceria com o Município de Anadia, um debate subordinado ao tema “O impacto da Covid-19 no desporto de formação”.

Tendo em conta um tema de elevado interesse e relevância na nossa região, pretendemos saber como se adaptaram clubes, treinadores e atletas de formação à pandemia de Covid-19 e às suas consequências, nomeadamente com a suspensão de treinos e cancelamento de provas; que consequências tiveram estas paragens forçadas para os clubes; que efeitos tiveram, por outro lado, na saúde física e mental dos jovens atletas… estes serão alguns dos assuntos a abordar.

O debate contará com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, bem como de outros ilustres convidados:

• Professor Jorge Silvério – Doutorado em Psicologia do Desporto; Psicólogo da Seleção Nacional de Futsal;

• Arménio Pinho – Presidente da Associação de Futebol de Aveiro;

• Orlando Simões – Diretor Desportivo do Sangalhos Desporto Clube; Ex-treinador de basquetebol; Comentador televisivo de basquetebol

• Carlos Freitas – Professor de Educação Física; Treinador de futebol de formação; Pai de um atleta.

Serão moderadores do debate, os jornalistas do Jornal da Bairrada, Manuel Zappa e Oriana Pataco.

A iniciativa realiza-se no dia 30 de abril, às 21h, no Cineteatro Anadia e será aberta ao público (sujeito a confirmação e tendo em conta as regras em vigor no âmbito da Covid-19). O evento conta igualmente com transmissão em direto para a televisão regional Canal Central (Aveiro) e através da página de Facebook do Jornal da Bairrada.