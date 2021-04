Lotes na ZI de Vilarinho do Bairro novamente em hasta pública

São cinco, os lotes na Zona Industrial de Vilarinho do Bairro que o Município de Anadia vai colocar em nova hasta pública. A deliberação para alienação estes cinco lotes foi decidida em reunião de executivo. A praça de arrematação vai ter lugar, no dia 23 de abril, pelas 9h30, no Salão Nobre dos Paços do Município, em Anadia.

As áreas dos lotes variam entre os 1.427 e 1.489 metros quadrados, com a base de licitação a variar entre os 5 mil euros e os 5.100 euros, com lanços obrigatórios de 500 euros.

O caderno de encargos para a hasta pública, com as condições gerais de alienação, poderá ser consultado no site do Município, em www.cm.anadia.pt, ou presencialmente na Câmara Municipal de Anadia, no Serviço de Património, no período das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h, até ao dia anterior ao da realização da praça.