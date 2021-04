Luís Mendonça (EFAPEL) vence ao sprint a primeira competição em Anadia

No dia que marcou o início da época de ciclismo de estrada (domingo, 11 de abril), Luís Mendonça, da equipa da EFAPEL, conquistou a Prova de Abertura – Região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa, disputada ao longo de 173,1kms, entre Aveiro e Anadia.

O corredor da formação sediada em Águeda surpreendeu os adversários.

Já na cidade de Anadia, e com a meta instalada no topo de uma subida de 200 metros com grande inclinação, Luís Mendonça preferiu tentar a sorte em vez de esperar pelos últimos metros e atacou de longe. Para o feito aproveitou a passagem pelo Monte Crasto, a 1500 metros da chegada, onde se isolou do pelotão, avançando no momento certo e não dando hipóteses à concorrência, vencendo de forma indiscutível.













Alberto Gallego (Rádio Popular-Boavista), um dos protagonistas do dia, ganhou a classificação da montanha. António Ferreira (Antarte-Feirense) foi o melhor Sub-23 e o Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel venceu por equipas.

“Foi um trabalho de equipa extraordinário”, disse, emocionado, Luís Mendonça. “Acreditaram em mim e todos foram com entrega ao longo de toda a corrida. Houve uma entrega especial, tinha de tentar a vitória, com os colegas e o meu pai no pensamento, tinha de ganhar a corrida e entrámos com o pé direito”, continuou. “Sinto uma alegria como não sentia há muito tempo, espero que seja o início de muitas vitórias e o desbloquear de uma grande EFAPEL que se deseja neste 2021. Sei que temos uma equipa com pujança para fazer coisas muito bonitas”, concluiu o corredor.



Manuel Zappa com Cipriano Amaral

Notícia completa na edição de 15 de abril do Jornal da Bairrada