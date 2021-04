Município de Vagos é “Autarquia do Ano” pela dinamização da economia durante a pandemia

O Município concorreu com o Programa de Revitalização da Economia Local “Vagos +Comércio” à 2.ª edição do prémio promovido pela Lisbon Awards Group & ECO.

O Município de Vagos venceu o Prémio Autarquia do Ano na categoria de “Economia”, subcategoria “Medidas COVID 19”, concorrendo com o Programa de Revitalização da Economia Local “Vagos +Comércio”. Esta segunda edição do Prémio Autarquia do Ano, promovido pela Lisbon Awards Group & ECO, contou com um total de 50 municípios inscritos e pretendeu realçar as boas e inovadoras práticas que se fazem pelas freguesias e câmaras municipais do país.

O Programa de Revitalização da Economia Local “Vagos + Comércio” nasceu da necessidade identificada de apoiar e dinamizar a economia local em período de pandemia Covid-19.

Este Programa foi elaborado em diversas fases. Da motivação para adquirir o que é localmente produzido com o projeto “Compre (n)o que é nosso, Vagos somos todos nós”, à implementação da plataforma digital “Vagos + Comércio”, destinada a proporcionar alojamento para produtores e comerciantes, com o objetivo de criar potenciais oportunidades de negócio, culminando na campanha de Vouchers que, de acordo com a autarquia, “tem-se revelado um sucesso, na medida em que consegue motivar os cidadãos a comprar no comércio tradicional de Vagos, contribuindo de forma efetiva para o aumento do volume de negócios dos comerciantes aderentes, cuja participação foi, mês a mês, superando largamente as melhores expetativas”.

Este Programa de Revitalização da Economia Local contou com o decurso de várias ações, desde a entrega gratuita de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos estabelecimentos do concelho, a Campanha “Compre (n)o que é nosso, Vagos somos todos nós”, passando pela presença online com a criação de uma plataforma digital denominada “Vagos +Comércio” com o intuito de promover os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de produtos locais e consequentemente dos seus produtos.

Uma das ações mais emblemáticas do Programa de Revitalização da Economia Local foi a campanha de Vouchers, cujos sorteios serão reatados no próximo dia 9 de abril.

Ao ser galardoado com o Prémio Autarquia do Ano, o Município de Vagos “vê reconhecido o trabalho na procura de imprimir dinamismo a todos os agentes da economia local e, com isso, ajudar a criar condições para diminuir o impacto da pandemia Covid-19. Este é um prémio que serve como estímulo para que o Município continue a desenvolver todos os esforços no sentido de dar apoio às pessoas e agentes económicos num momento, ainda, particularmente sensível devido à Covid-19”, conclui a autarquia.