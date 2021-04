Município de Vagos integra rede nacional dos “Amigos da Juventude”

Validada pela Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ), a adesão de Vagos à rede nacional de municípios “Amigos da Juventude”, vai permitir que o município incremente a criação de “mais e melhores políticas amigas da juventude”, sobretudo por meio da partilha de boas práticas”. Mas também a criação de novas estratégias, e melhoria de “sinergias associativas e municipais”.

Segundo a autarquia, que pretende “elevar o atual compromisso” com os jovens do concelho, a plataforma, que agora integra Vagos e outros 70 municípios, é potenciadora de uma “abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação jovem”.