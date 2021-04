Projeto para zona de lazer na margem da Pateira em execução

Está em execução um projeto para criar um espaço público de lazer junto às margens da Pateira, em Fermentelos, uma vez que é a única das três freguesias que abraçam a lagoa que não tinha uma área destas, avançou Jorge Almeida.

O espaço a criar irá não só proporcionar outras condições aos pescadores, como definir “uma zona de fruição, de lazer”, disse o autarca, acrescentando que se trata de um projeto “ambicioso”, que terá algumas componentes inovadoras. “Vamos apostar num projeto de valorização ambiental, em que vamos replicar aqui um conjunto de técnicas de engenharia natural, de manutenção das margens, como temos estado a fazer nas várias zonas ribeirinhas do concelho”, declarou.

Para ser possível criar esta zona de lazer, entre o Parque do Emigrante e até ao Largo da Minhoteira, foram necessárias “muitas negociações”, tendo em conta que em Fermentelos todos os terrenos que confinavam com a Pateira tinham proprietários particulares. “Agora temos este espaço, esta franja de terreno definida, cuja aquisição a Câmara irá patrocinar para que seja possível criar um espaço de lazer com qualidade junto à Pateira”, frisou o autarca.

Carlos Lemos, presidente da Junta, salientou que está prevista a criação de uma zona pedonal e um espaço organizado de forma a poder ser utilizado por todos.