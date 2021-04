V.N.Monsarros: Autarca está saída, mas com a noção do dever cumprido

Das obras elencadas destaca-se, para muito breve, o percurso pedestre que vai ligar Vila Nova a Algeriz, num total de 12 quilómetros e o percurso interpretativo “Parada a Andar”, vencedor do Orçamento Participativo do Município de Anadia de 2019.

O autarca de Vila Nova de Monsarros está na reta final do segundo mandato. A poucos meses da retirada da vida autárquica, uma vez que assume que não se vai recandidatar – por questões pessoais e profissionais -, António Carvalho faz um balanço positivo do trabalho realizado, “até porque as nossas taxas de execução rondam os 90%”.

Com um orçamento a rondar os 90 mil euros, recorda que esteve 12 anos como presidente da assembleia de freguesia a que soma mais oito anos como presidente de executivo. Ainda assim, na humildade que lhe é reconhecida e porque nunca gostou de holofotes virados a si, lá vai destacando uma ou outra obra que marca o seu percurso: “não consigo destacar uma obra deste mandato sem falar no anterior, porque há obras que têm continuidade”.

